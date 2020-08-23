Палата представителей Конгресса США одобрила выделение 25 миллиардов долларов на голосование по почте

Демократы считают такой способ единственно верным, чтобы избежать заражений на избирательных участках в условиях пандемии коронавируса. Президент Дональд Трамп выступает против – он полагает, что это приведет к массовым фальсификациям и сильно затянет подсчет голосов. Трамп заявил ранее, что законопроект не подпишет.