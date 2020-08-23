Палата представителей Конгресса США одобрила выделение 25 миллиардов долларов на голосование по почте

Демократы считают такой способ единственно верным, чтобы избежать заражений на избирательных участках в условиях пандемии коронавируса. Президент Дональд Трамп выступает против – он полагает, что это приведет к массовым фальсификациям и сильно затянет подсчет голосов. Трамп заявил ранее, что законопроект не подпишет.
2020-08-23T04:23:44+03:00
2020-08-23T04:23:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2697127-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:23, 23 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…