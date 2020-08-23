Власти Польши официально отрицают наличие планов нападать на Белоруссию

У Варшавы таких намерений не было и нет, заявил глава президентской канцелярии Кшиштоф Щерский. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о польском флаге, поднятом протестующими над городом Гродно, а также об угрозе со стороны НАТО. Накануне Лукашенко заявил, что Белоруссия будет реагировать на нарушителей госграницы без предупреждения.

