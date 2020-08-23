Координационный совет белорусской оппозиции намерен сегодня объявить о дальнейших шагах

Об этом сказал накануне один из членов совета, бывший министр культуры Павел Латушко. На встрече с участниками митинга в центре Минска он отметил, что кандидат от оппозиции в случае новых выборов главы Белоруссии пока не определен. Сегодня в Минске и других городах страны намечены новые массовые протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко. В свою очередь, президент накануне поручил закрыть предприятия, рабочие которых участвуют в забастовках.
2020-08-23T04:23:05+03:00
2020-08-23T04:23:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:23, 23 августа 2020
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