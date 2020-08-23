В США афроамериканец погиб в результате стрельбы полицейскими при попытке задержания

Инцидент произошел в штате Луизиана, передает «Ассошийэтед Пресс». В полицию поступил звонок о подозрительном мужчине, который вошел в магазин с ножом.. Ранее из-за смерти от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в США и в других странах прошла волна массовых протестов.