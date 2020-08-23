В США афроамериканец погиб в результате стрельбы полицейскими при попытке задержания

Инцидент произошел в штате Луизиана, передает «Ассошийэтед Пресс». В полицию поступил звонок о подозрительном мужчине, который вошел в магазин с ножом.. Ранее из-за смерти от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в США и в других странах прошла волна массовых протестов.
2020-08-23T03:45:06+03:00
2020-08-23T03:45:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:45, 23 августа 2020
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