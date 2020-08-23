По официальным данным, еще 11 пациентов умерли от коронавируса в Москве за сутки

Как сообщили в оперативном штабе, общее число летальных исходов в столице с начала пандемии выросло до 4731. По официальным данным, всего в стране умерли свыше 16 тысяч человека с подтвержденным диагнозом. Выявлено было более 950-ти тысяч заболевших, из них 767 тысяч выздоровели.
2020-08-23T03:40:54+03:00
2020-08-23T03:41:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:40, 23 августа 2020
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