По официальным данным, еще 11 пациентов умерли от коронавируса в Москве за сутки

Как сообщили в оперативном штабе, общее число летальных исходов в столице с начала пандемии выросло до 4731. По официальным данным, всего в стране умерли свыше 16 тысяч человека с подтвержденным диагнозом. Выявлено было более 950-ти тысяч заболевших, из них 767 тысяч выздоровели.