Белорусский правозащитный центр «Весна» узнал о задержании в Гродно после митинга пяти человек

Сообщается, что силовики в масках и люди в штатском их забрали, когда они уже уходили с площади. Акция в центре Минска, как передает «Интерфакс», завершилась накануне вечером без задержаний. Сегодня в Минске и других городах Белоруссии ожидаются новые массовые протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко.