Белорусский правозащитный центр «Весна» узнал о задержании в Гродно после митинга пяти человек

Сообщается, что силовики в масках и люди в штатском их забрали, когда они уже уходили с площади. Акция в центре Минска, как передает «Интерфакс», завершилась накануне вечером без задержаний. Сегодня в Минске и других городах Белоруссии ожидаются новые массовые протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко.
2020-08-23T03:13:14+03:00
2020-08-23T03:13:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 23 августа 2020
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Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…