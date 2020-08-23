Соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что перевозку политика в Германию оплатил бизнесмен Борис Зимин

Волков выразил благодарность сыну основателя «Билайна» и самому Дмитрию Зимину. Алексей Навальный накануне утром был доставлен специальным самолетом из Омска в Берлин. Клинику «Шаритэ» после этого оцепили полицейские, которые продолжают нести дежурство, передает РИА Новости. Соратники Алексея Навального полагают, что его отравили. Политик находится в коме.