Соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что перевозку политика в Германию оплатил бизнесмен Борис Зимин

Волков выразил благодарность сыну основателя «Билайна» и самому Дмитрию Зимину. Алексей Навальный накануне утром был доставлен специальным самолетом из Омска в Берлин. Клинику «Шаритэ» после этого оцепили полицейские, которые продолжают нести дежурство, передает РИА Новости. Соратники Алексея Навального полагают, что его отравили. Политик находится в коме.
2020-08-23T03:12:02+03:00
2020-08-23T03:12:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 23 августа 2020
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