В пятом раунде он нокаутировал британца Диллиана Уайтта. Поединок прошел в британском Брентвуде. Теперь Поветкин сможет побороться за чемпионский пояс, который в настоящее время владеет британец Тайсон Фьюри. Он планирует провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером в декабре.
Российский боксер Александр Поветкин стал временным чемпионом WBC в супертяжелом весе
В пятом раунде он нокаутировал британца Диллиана Уайтта. Поединок прошел в британском Брентвуде. Теперь Поветкин сможет побороться за чемпионский пояс, который в настоящее время владеет британец Тайсон Фьюри. Он планирует провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером в декабре.