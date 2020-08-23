Российский боксер Александр Поветкин стал временным чемпионом WBC в супертяжелом весе

В пятом раунде он нокаутировал британца Диллиана Уайтта. Поединок прошел в британском Брентвуде. Теперь Поветкин сможет побороться за чемпионский пояс, который в настоящее время владеет британец Тайсон Фьюри. Он планирует провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером в декабре.

