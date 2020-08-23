Суд в США предписал Дональду Трампу оплатить расходы на адвоката бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс

По данным телеканала АВС, речь идет о сумме в 44 тысячи долларов. Также суд отверг апелляцию адвокатов президента, о том, что Трамп не являлся участником сделки, согласно которой актриса должна была молчать о предполагаемой интимной связи с ним в обмен на 130 тысяч долларов. В прошлом году суд в США отклонил иск, в котором Дэниелс требовала признать недействительным соглашение о неразглашении информации о ее связи с Трампом.