Суд в США предписал Дональду Трампу оплатить расходы на адвоката бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс

По данным телеканала АВС, речь идет о сумме в 44 тысячи долларов. Также суд отверг апелляцию адвокатов президента, о том, что Трамп не являлся участником сделки, согласно которой актриса должна была молчать о предполагаемой интимной связи с ним в обмен на 130 тысяч долларов. В прошлом году суд в США отклонил иск, в котором Дэниелс требовала признать недействительным соглашение о неразглашении информации о ее связи с Трампом.
2020-08-23T02:28:48+03:00
2020-08-23T02:28:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:28, 23 августа 2020
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