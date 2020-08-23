Президент Украины посоветовал Александру Лукашенко провести новые выборы

Владимир Зеленский сказал в интервью «Евроньюс», что именно так поступил бы на месте белорусского лидера. Зеленский добавил, что пригласил бы на выборы международных наблюдателей. В Белоруссии уже почти две недели идут протесты против итогов президентских выборов. Были задержаны почти 7 тысяч человек, десятки пострадали в столкновениях с милицией, двое человек погибли. Сегодня в Минске и других городах ожидаются новые демонстрации.