В Минске найден мертвым участник протестов, который пропал 10 дней назад

Тело 28-летнего Никиты Кривцова было в лесу, сообщает белорусское издание «Наша Нива». Его супруга сказала «Русской службе Би-би-си», что ее мужа обнаружили повешенным. Ранее, по информации сайте Onliner, в петле был найден директор музея в Гродненской области Константин Шишмаков, который отказался подписать в качестве члена избиркома протокол на выборах президента.

