В Лиссабоне сегодня пройдет финал футбольной Лиги чемпионов

Встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и немецкая «Бавария». В плей-офф ПСЖ обыграл «Боруссию», «Аталанту» и «Лейпциг», а «Бавария» — «Челси», «Барселону», причем со счетом 8:2, и «Лион». Начало матча в 22 часа по московскому времени.