В Лиссабоне сегодня пройдет финал футбольной Лиги чемпионов

Встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и немецкая «Бавария». В плей-офф ПСЖ обыграл «Боруссию», «Аталанту» и «Лейпциг», а «Бавария» — «Челси», «Барселону», причем со счетом 8:2, и «Лион». Начало матча в 22 часа по московскому времени.
2020-08-23T01:35:28+03:00
2020-08-23T01:35:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:35, 23 августа 2020
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