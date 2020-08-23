В США, как передает «Ассошиэйтед Пресс», полицейские при задержании застрелили афроамериканца

Раненый мужчина скончался в больнице. Инцидент произошел в штате Луизиана. Полицейские были вызваны из-за того, что мужчина пытался войти в магазин с ножом. Ранее из-за смерти от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в США и в других странах прошла волна массовых протестов.