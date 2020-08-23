Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 11 пациентов с коронавирусом

Общее число летальных случаев в столице, которые отражены в официальной статистике, превысило 4700. Всего в России, по данным правительственного сайта стопколронавирус.рф, с начала пандемии скончались от новой инфекции более 16 тысяч человек, выявлено было более 950-ти тысяч заболевших, из них 767 тысяч выздоровели.
2020-08-23T01:24:09+03:00
2020-08-23T01:24:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:24, 23 августа 2020
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