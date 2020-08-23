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01:23, 23 августа 2020

В центре Минска у Дома правительства накануне прошла очередная массовая акция протеста

По сообщениям местных СМИ, она завершилась без столкновений с милицией. Перед протестующими выступила член координационного совета оппозиции, соратница экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова. Она призвала демонстрантов сохранять мирный характер акций. Сегодня в Минске и других городах ожидаются новые массовые протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко и наказания ответственных за милицейское насилие.



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