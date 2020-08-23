Жена пропавшего в Белоруссии участника протестов сообщила, что он найден в Минске повешенным

Елена Кривцова сказала об этом «Би-би-си». Как пишет белорусская газета «Наша Нива», тело 28-летнего Никиты Кривцова было найдено в лесу в Партизанском районе столицы. Изначально издание сообщило, что на теле мужчины были следы побоев. В свою очередь в поисковом отряде «Ангел» сказали со слов полиции, что видимых повреждений на теле нет. Ранее сайт Onliner написал, что в Гродненской области был найден повешенным директор музея Константин Шишмаков, который отказался подписать в качестве члена избиркома протокол на выборах президента.
2020-08-23T01:23:21+03:00
2020-08-23T01:23:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:23, 23 августа 2020
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