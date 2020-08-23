Жена пропавшего в Белоруссии участника протестов сообщила, что он найден в Минске повешенным

Елена Кривцова сказала об этом «Би-би-си». Как пишет белорусская газета «Наша Нива», тело 28-летнего Никиты Кривцова было найдено в лесу в Партизанском районе столицы. Изначально издание сообщило, что на теле мужчины были следы побоев. В свою очередь в поисковом отряде «Ангел» сказали со слов полиции, что видимых повреждений на теле нет. Ранее сайт Onliner написал, что в Гродненской области был найден повешенным директор музея Константин Шишмаков, который отказался подписать в качестве члена избиркома протокол на выборах президента.