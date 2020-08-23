Сегодня в Лиссабоне завершается розыгрыш футбольной Лиги Чемпионов

В финальном матче сыграют немецкая Бавария и ПСЖ из Франции.

10 матчей провели мюнхенцы в нынешнем розыгрыше турнира. И во всех одержали победы. Забив в ворота соперников 42 мяча. Бавария и до пандемии считалась едва ли не главным фаворитом Лиги Чемпионов. Сейчас же букмекеры отдают немецкому суперклубу почти двукратное превосходство в противостоянии с ПСЖ.

Впрочем, Почётный президент «Баварии» Франц Беккенбауэр в своем прогнозе был куда осторожнее. По его словам, «ПСЖ» — чертовски хорошая команда. Практически без слабых мест.

В противостоянии с отлаженной немецкой машиной парижанам остается уповать на изобретательность и мастерство своих лидеров — Неймара и Киллина Мбаппе. Последний, к слову, еще никогда не выигрывал Лигу Чемпионов.

Игра начнется в 22 часа. Трансляция на МАТЧ ТВ.