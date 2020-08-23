В Сараево из-за коронавируса власти города не разрешили по соображениям безопасности сегодня провести гей-парад

Представители ЛГБТ-сообщества в ответ решили устроить другое мероприятие.

Формат гей-парада организаторам пришлось кардинально изменить. Вместо шествия по центру столицы Боснии и Герцеговины проведут онлайн-дискуссии. В ходе них представители секс-меньшинств поднимут вопросы ограничения прав и свобод ЛГБТ-сообщества в стране. Люди собираются привлечь внимание к проблемам, которые обострила пандемия, пишет портал BalkanInsight. По их мнению, за это время отношение к геям и лесбиянкам ухудшилось. Портал отмечает, что организаторы планировали провести гей-парад в Сараево, снизив число участников до ста человек и таким образом соблюдая ограничения, введенные властями из-за коронавируса. Однако чиновники отказали в проведении немногочисленной акции под предлогом возможного нарушения организаторами требований безопасности. В Боснии и Герцеговине ухудшается ситуация с коронавирусом. Каждый день там выявляют десятки новых заражённых. За все время пандемии в стране заболело почти 18 тысяч человек, более пятисот скончались.

В прошлом году в Сараево провели первый в истории столицы Боснии и Герцеговины гей-парад. В нём поучаствовало около трёх тысяч человек.