Члены оппозиционного Координационного совета Белоруссии сегодня представят алгоритм дальнейших действий

Об этом сообщил участник Совета Павел Латушко.
Предварительно пояснить, какие именно планы готовит Совет, Латушко отказался.
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Об этом сообщил участник Совета Павел Латушко.
Предварительно пояснить, какие именно планы готовит Совет, Латушко отказался.
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…