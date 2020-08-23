Белорусская оппозиция намерена сегодня провести очередную общенациональную акцию протеста

Тем самым она вновь хочет выразить несогласие с объявленными Центризбиркомом результатами президентских выборов.

Так называемый «Марш новой Беларуси» оппозиция планирует с середины дня в центре Минска и целого ряда других городов. По утверждениям телеграм-канала Nexta, который ведут белорусские политэмиргранты, в ходе акции может быть оглашено важное программное заявление со стороны Координационного совета оппозиции. Он был создан по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Аналогичные демонстрации прошли неделю назад и стали самыми массовыми в истории Белоруссии. В одном только Минске, по самым скромным подсчетам, могли собраться не менее 100 тысяч человек. Они требовали освободить задержанных в первые дни протеста, объявить новые президентские выборы с отставкой нынешнего лидера Александра Лукашенко и привлечь к ответственности силовиков, виновных, по мнению протестующих, в насилии над мирными демонстрантами.

Протесты в Белоруссии не утихают уже две недели – в первые дни они сопровождались жесткими задержаниями с применением силы, в том числе, и в отношении журналистов. Помимо этого, около недели назад свои забастовки начали рабочие крупнейших белорусских заводов.

Согласно объявленным Центризбиркомом результатам, Александр Лукашенко на выборах набрал около 80% голосов, в то время как считавшаяся его главным оппонентом Светлана Тихановская – лишь чуть более 10%. Она эти итоги не признает.