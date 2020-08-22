На ряд регионов России надвигаются легкие морозы.

Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни ночные температуры понизятся до минус 7 градусов. Заморозки до минус 2-х ожидаются в Оренбургской области.