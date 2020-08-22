Белорусские футболисты стали отмечать голы жестом, который использует оппозиция.

Так футболист «Руха» Олег Никифоренко в матче 22-го тура чемпионата после мяча, забитого в ворота «Городеи» поднял одну руку вверх, сжав в кулак, а другой рукой показал знак V. Как отмечает «Наша нива», этот жест использовали члены команды Светланы Тихановской. Ранее в матче национального чемпионата между «Слуцком» и «Динамо» нападающий столичного клуба Евгений Шикавка тнем же жестом V отметил победный гол в ворота соперников.
2020-08-22T23:15:34+03:00
2020-08-22T23:15:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:15, 22 августа 2020
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