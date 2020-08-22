Ещё 11 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве за сутки. Общее число умерших достигло 4731. Об этом сообщают в Оперативном штабе.
2020-08-22T23:12:43+03:00
2020-08-22T23:12:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:12, 22 августа 2020
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