Следственный Комитет провел обыски в нескольких офисах РЖД в Москве. Об этом РБК рассказали два источника из компаний — партнеров госмонополии.

СКР провел на прошлой неделе обыски в офисах РЖД в рамках проверки контрактов подрядчиков госмонополии за период до 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на источники. Обыски «на несколько часов парализовали работу отдельных подразделений центрального аппарата РЖД», заявил источник издания. По его словам, вопросы у следователей вызвали возможные нарушения подрядчиков РЖД в части расчетов с региональными бюджетами. Следователи, в частности, приходили в офис заместителя гендиректора по внутреннему контролю и аудиту Анатолия Чабунина и в офис заместителя главы РЖД Павла Иванова, начальника Центральной дирекции управления движением – сообщает издание. При этом отмечается, что действующие сотрудники госкомпании не являются фигурантами дела.

Несмотря на это гендиректор РЖД Олег Белозеров намерен обратиться к главе СКР Александру Бастрыкину, поскольку обыски могли проходить «с превышением полномочий».