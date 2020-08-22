Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в Белоруссии пока не определен. Об этом РИА «Новости» заявил член президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Павел Латушко. По его словам, перед новыми выборами нужно еще разобраться со случаями насилия в отношении граждан Белоруссии и нарушения их прав, а Верховный суд страны должен рассмотреть жалобы на уже проведенные выборы.
2020-08-22T23:06:03+03:00
2020-08-22T23:06:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2697063-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:06, 22 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…