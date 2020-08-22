Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в Белоруссии пока не определен. Об этом РИА «Новости» заявил член президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Павел Латушко. По его словам, перед новыми выборами нужно еще разобраться со случаями насилия в отношении граждан Белоруссии и нарушения их прав, а Верховный суд страны должен рассмотреть жалобы на уже проведенные выборы.