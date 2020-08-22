Леонид Волков сообщил, что перевозку Алексея Навального в «Шарите» оплатил фонд предпринимателя Бориса Зимина

Соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что перевозку политика в германскую клинику «Шарите» оплатил фонд предпринимателя Бориса Зимина. У себя в «Фейсбуке» Волков поблагодарил Зимина, правительство Германии и канцлера Ангелу Меркель, «помогавших с решением огромного количества вопросов бюрократии и безопасности», а также всех, кто выступал в поддержку перевозки Навального в Германию. Волков отметил, что прогнозы относительно здоровья оппозиционного политика можно будет делать не раньше, чем через несколько дней. В окружении Навального считают, что его пытались отравить в России.

Борис Зимин – основатель и почетный президент «Билайна» — в 2015 году уехал из России, после того как основанный им фонд «Династия» был включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов.