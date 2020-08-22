В Гвинейском заливе пираты атаковали судно под флагом КНР.

Как сообщает портал «Драйад глобал», столкновение экипажа китайского рыболовецкого судна «Шенгаи-2») с пиратами произошло 21 августа на рейде Фритауна, столицы Сьерра-Леоне. В ходе боя тяжелые ранения и травмы получили несколько членов экипажа. Пираты бежали с судна после того, как к нему подошли катера береговой охраны Сьерра-Леоне.