Первых заявлений врачей, лечащих Навального в берлинской клинике «Шарите», следует ожидать только к понедельнику

Первых заявлений врачей, лечащих Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите», следует ожидать только к понедельнику. Об этом в эфире местного телеканала «Эн-тэ-фау» заявила представитель больницы. Ранее клиника «Шарите» подтвердила, что Навальный, который, как полагают в окружении политика, был отравлен в России, принят на лечение, сейчас ему проводится широкая медицинская диагностика. В России точный диагноз Навальному поставить не смогли. При этом главврач омской больницы скорой помощи №1 исключил версию отравления оппозиционера, с чем не согласны в окружении Навального. Врачи в Омске разрешили отправить Навального в Германию только спустя сутки после прибытия за ним спецсамолета из ФРГ.
2020-08-22T22:07:59+03:00
2020-08-22T22:07:59+03:00
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22:07, 22 августа 2020
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