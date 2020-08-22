Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретится в Литве с заместителем Госсекретаря США Стивеном Бигеном в ближайшие дни. После Литвы Биген отправится в Москву.

О поездке второго самого высокопоставленного американского дипломата в Литву и Москву, которая состоится в начале следующей недели, сообщает агентство Reuters со ссылкой на нескольких источников в Госдепе США. Сам Госдепартамент информацию не подтверждает и не опровергает. Как ожидается, замгоссекретаря Стивен Биген приедет в Вильнюс в понедельник 24 августа и встретится со Светланой Тихановской, которую в Литву вынудили уехать после выборов белорусские власти. Во вторник и среду Биган будет находится на переговорах в Москве. По словам собеседников агентства Reuters, администрация Дональда Трампа будет пытаться отговорить Москву либо от вмешательства во внутренние дела Белорусиси, либо от использования своего влияния на Александра Лукашенко, чтобы побудить его к более жестким репрессиям в отношении оппозиции и собственных граждан, которые продолжают выходить на массовые протесты по всей стране, требуя ухода Лукашенко.

По словам американских экспертов, которые приводит Reuters, Вашингтон добивается усиления своей роли в переговорах между Минском и Москвой с целью не дать Владимиру Путину предлога для военного вмешательства в Беларусь, как президент России это сделал в 2014 году в Украине.