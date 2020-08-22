Лукашенко приказал реагировать без предупреждения в случае нарушения госграницы с западной стороны

Александр Лукашенко приказал министру обороны Белоруссии Виктору Хренину реагировать без предупреждения в случае нарушения госграницы с западной стороны. Президент Белоруссии отдал свой приказ после того, как Хренин доложил, что со стороны Литвы наблюдается концентрация войск НАТО.

Между тем Польша не собирается претендовать на белорусские территории и нарушать ее территориальную целостность. О возможности такого развития событий заявил ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко. Выступая на митинге в Гродно, Лукашенко заявил, что некоторые силы в Польше вспомнили про белорусские земли, как про свои «восточные окраины». Имея в виду часть гродненской области, территория которой ранее находилась в составе Речи Посполитой. При этом белорусский лидер напомнил, что свою землю надо защищать. Эти слова Лукашенко вызвали возмущение в сопредельном государстве. Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский отметил, что для Варшавы «грустно и поразительно то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы имеет намерение нарушать территориальную целостность этого государства». «Польша не имела и не имеет таких намерений», — подчеркнул Щерский.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что зачинщиками протестов в Белоруссии являются не белорусы, а те, кто «сидят под Варшавой, под Вильнюсом».