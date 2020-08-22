Дональд Трамп в понедельник едет в город Шарлотт в Северной Каролине

Здесь на общенациональном предвыборном съезде Республиканской партии он будет официально выдвинут кандидатом в президенты на предстоящих в ноябре выборах. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Изначально участие американского лидера в съезде не планировалось. Однако, по данным американских СМИ, глава государства все же намерен встретиться с делегатами. При этом в центре города 24 августа ожидаются акции протеста против проводимой президентом политики.
2020-08-22T21:03:17+03:00
2020-08-22T21:03:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 22 августа 2020
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