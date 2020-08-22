Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у США нет юридических рычагов для восстановления международных санкций против Ирана. По словам министра, Россия попытается удержать Вашингтон от шагов в этом направлении. Лавров рассказал, что «постарался всё это откровенно, по-товарищески объяснить госсекретарю США Майку Помпео». Лавров подчеркнул, что попытка США всё равно закончится ничем, но она может привести к очень серьёзному скандалу и «расколу» в СБ ООН.