Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у США нет юридических рычагов для восстановления международных санкций против Ирана. По словам министра, Россия попытается удержать Вашингтон от шагов в этом направлении. Лавров рассказал, что «постарался всё это откровенно, по-товарищески объяснить госсекретарю США Майку Помпео». Лавров подчеркнул, что попытка США всё равно закончится ничем, но она может привести к очень серьёзному скандалу и «расколу» в СБ ООН.
2020-08-22T21:02:40+03:00
2020-08-22T21:02:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2697045-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:02, 22 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…