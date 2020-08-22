Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал министру обороны без предупреждения реагировать на нарушения границы. Угроза со стороны военных подразделений НАТО стала ощутимой, уверен Лукашенко.

Белорусская армия уже планирует провести комплексные учения на Гродненском направлении с 28 по 31 августа.