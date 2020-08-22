Находящаяся в Литве Светлана Тихановская вскоре может встретиться с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом. Как сообщил «Интерфаксу» источник в штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии, такая встреча планируется в ближайшие дни в Вильнюсе. Соратница Тихановской Ольга Ковалькова подтвердила, что такая встреча готовится, но повестка ей неизвестна.