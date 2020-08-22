Координационный совет белорусской оппозиции завтра представит план дальнейших действий. Об этом на митинге на площади Независимости сообщил один из членов совета Павел Латушко. По его словам, это будет правовой алгоритм, строго в рамках законодательства. О каких именно шагах идет речь, он не уточнил, сказав лишь, что они будут касаться каждого жителя Белоруссии и их эффективность будет зависеть от того, поддержит ли общество данные предложения.

На площади Независимости тем временем продолжается митинг, собравший, по оценке ТАСС, сотни человек.