Лукашенко приказал министру обороны реагировать без предупреждения в случае нарушения госграницы с западной стороны

Александр Лукашенко приказал министру обороны Белоруссии Виктору Хренину реагировать без предупреждения в случае нарушения госграницы с западной стороны. Фрагмент диалога Лукашенко с министром обороны показал в вечерних новостях белорусский телеканал СТВ. Президент распорядился реагировать без упреждения после того, как Хренин доложил, что со стороны Литвы наблюдается концентрация войск. Хренин также заявил об участии западных спецслужб в усилении напряженности на границе Беларуси с западными соседями.
2020-08-22T20:32:00+03:00
2020-08-22T20:32:00+03:00
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20:32, 22 августа 2020
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