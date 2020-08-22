Лукашенко приказал министру обороны реагировать без предупреждения в случае нарушения госграницы с западной стороны

Александр Лукашенко приказал министру обороны Белоруссии Виктору Хренину реагировать без предупреждения в случае нарушения госграницы с западной стороны. Фрагмент диалога Лукашенко с министром обороны показал в вечерних новостях белорусский телеканал СТВ. Президент распорядился реагировать без упреждения после того, как Хренин доложил, что со стороны Литвы наблюдается концентрация войск. Хренин также заявил об участии западных спецслужб в усилении напряженности на границе Беларуси с западными соседями.