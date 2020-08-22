Лихтенштейн направил жалобу в ЕСПЧ, требуя у Чехии вернуть земли, которые были конфискованы в 1945 году

Лихтенштейн направил жалобу в Европейский суд по правам человека, требуя у Чехии вернуть земли, которые были конфискованы в 1945 году. Об этом сообщила газета Financial Times.

Речь идет о территории чуть более 2000 кв. км. На землях, которые хочет вернуть себе княжество, расположены родовой замок Лихтенштейнов Леднице и барочный замок Валтице, включенные в список культурного наследия ЮНЕСКО. Земли были конфискованы Чехословакией в 1945 г. декретом правительства, объявившего дом Лихтенштейнов и другие 38 семей княжества коллаборационистами нацистов. В Лихтенштейне считают, что дело затрагивает фундаментальные вопросы суверенитета, и «чем меньше страна, тем важнее отстаивать свои права». Отметим, что нынешняя территория княжества в 12 раз меньше той, которую требуют вернуть.

При этом в Чехии считают, что дело не должно рассматриваться в ЕСПЧ, поскольку суд ранее не рассматривал вопросы, возникшие до принятия Европейской конвенции по правам человека.

Ранее Чехия отказалась передать Лихтенштейну право собственности на 600 гектаров леса недалеко от Праги, которые ранее принадлежали княжескому роду. Территориальные споры между двумя государствами длятся уже более 70 лет.