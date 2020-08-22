СК на прошлой неделе провел обыски в нескольких офисах РЖД

Следователей, как сообщили источники РБК, интересовали контракты подрядчиков госкомпании за период до 2015 года. Источники утверждают, что следственные действия на несколько часов парализовали работу отдельных подразделений центрального аппарата РЖД. Каких-либо претензий к действующим сотрудникам госмонополии не предъявлялось. Между тем, по сведениям РБК, действия сотрудников следственных органов вызвали негативную реакцию со стороны гендиректора РЖД Олега Белозерова, который возглавил компанию в конце 2015 г, т.е. после интересовавших следователей возможных эпизодов.