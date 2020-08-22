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20:06, 22 августа 2020

Доставка в Германию Навального обсуждались в ходе телефонного разговора финского лидера Ниинисте с Путиным

Доставка в Германию и лечение российского политика Алексея Навального обсуждались в ходе телефонного разговора финского лидера Саули Ниинисте с президентом России Владимиром Путиным. В интервью финскому изданию Yle, Ниинисте рассказал, что Путин заверил его, что никаких политических препятствий для транспортировки Навального в Германию не было и он рад, что основатель ФБК сейчас находится в ФРГ, где проходит лечение в берлинской клинике.



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