Доставка в Германию Навального обсуждались в ходе телефонного разговора финского лидера Ниинисте с Путиным

Доставка в Германию и лечение российского политика Алексея Навального обсуждались в ходе телефонного разговора финского лидера Саули Ниинисте с президентом России Владимиром Путиным. В интервью финскому изданию Yle, Ниинисте рассказал, что Путин заверил его, что никаких политических препятствий для транспортировки Навального в Германию не было и он рад, что основатель ФБК сейчас находится в ФРГ, где проходит лечение в берлинской клинике.