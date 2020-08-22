Польша не претендует на белорусские территории и не собирается нарушать ее территориальную целостность

С таким заявлением выступил глава канцелярии президента страны Кшиштоф Щерский. По его словам, Польша является государством, которое последовательно выступает за верховенство международного права в отношениях между странами, а фундаментом этого права являются суверенность и территориальная целостность государств. Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге своих сторонников в Гродно заявил, что в Польше «хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли». Лукашенко приказал реагировать без предупреждения в случае нарушения госграницы Белоруссии.