Пожар на кирпичном заводе в башкирском городе Давлеканово локализован на площади 6000 кв. м. К тушению привлечен пожарный поезд. По данным МЧС, при пожаре никто не пострадал. Причины возгорания установят эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС. Справиться с огнем пожарные пытаются уже почти 5 часов.