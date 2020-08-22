Вильнюсский университет готов принять студентов из Белоруссии

Об этом в эфире национального радио заявил ректор самого престижного вуза Литвы Римвидас Петраускас. По его словам, последние события в соседней Белоруссии ускорили принятие соответствующего решения в знак солидарности с белорусским народом. Вузом предусмотрены 25 стипендий для студентов из Белоруссии. Прием в университет в этом году из-за коронавируса продлен до 14 сентября.