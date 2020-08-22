В псковской гостинице «Рижская» задержали бывшего сотрудника СК Белорусси Андрея Остаповича. После протестов он подал в отставку и призывал к «изгнанию Лукашенко». Как пишет издание «Псковская губерния» со ссылкой на адвоката Вячеслава Головина, а также белорусское агентство Tut.by, Остапович был задержан 21 августа. Сейчас он находится в одном из отделов полиции Пскова. По мнению адвоката, в ближайшее время могут прийти документы на экстрадицию бывшего следователя, после чего его передадут Белорусси.