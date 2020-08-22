В псковской гостинице «Рижская» задержали бывшего сотрудника СК Белорусси Андрея Остаповича. После протестов он подал в отставку и призывал к «изгнанию Лукашенко». Как пишет издание «Псковская губерния» со ссылкой на адвоката Вячеслава Головина, а также белорусское агентство Tut.by, Остапович был задержан 21 августа. Сейчас он находится в одном из отделов полиции Пскова. По мнению адвоката, в ближайшее время могут прийти документы на экстрадицию бывшего следователя, после чего его передадут Белорусси.
Самое обсуждаемое
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…
Популярное за неделю
Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..