Заявление врачей, лечащих Навального в берлинской клинике «Шарите», следует ожидать только к понедельнику

Заявление врачей, лечащих Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите», следует ожидать только к понедельнику. Об этом в эфире местного телеканала «Эн-тэ-фау» заявила представитель больницы. Ранее клиника «Шарите» подтверждала, что Навальный, который, как полагают в окружении политика, был отравлен в России, принят на лечение, сейчас ему проводится широкая медицинская диагностика.
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