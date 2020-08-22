Число жертв COVID-19 в мире достигло 800 тысяч человек сообщает американский университет Джонса Хопкинса

Согласно данным университета, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире уже приближается к 23 миллионам. Почти 15 миллионов заболевших смогли излечиться, 800 тысяч инфицированных спасти не удалось. Напомним, что университет Хопкинса суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

В то же время в России, по данным ВЦИОМ, 52% жителей страны не планируют пока прививаться от коронавируса. 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат «Спутник» был разработан Национальным исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи. Глава социологической службы Валерий Федоров отметил, что люди пока опасаются новой вакцины. Даже несмотря на то, что она уже прошла клинические испытания. При этом, согласно опросу, более 40% россиян уже готовы сделать прививку с помощью новой вакцины «Спутник».