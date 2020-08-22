Немецкие СМИ и политики напряженно следят за развитием событий вокруг возможного отравления Навального

Немецкие СМИ и политики напряженно следят за развитием событий вокруг возможного отравления Алексея Навального.

В четверг утром новостные сообщения всех радио— и телеканалов начинались с одной темы: российский оппозиционный политик Алексей Навальный доставлен в больницу со странными симптомами. До сих пор эта тема доминирует в сообщениях немецких СМИ, представлена как в ежечасном информационном контексте, так и в комментариях.

Ангела Меркель во время визита в летнюю резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона подчеркнула, что известие ошеломило ее, и предложила помощь в любой больнице Германии. Канцлер потребовала скорейшего правдивого и полного расследования происшествия. Спикер Меркель заявил, что очевидно существует тяжелое подозрение в отравлении.

Председатель международного комитета бундестага Норберт Рёттген высказал подозрение, что Навальный стал жертвой покушения на убийство, заказанного государственными органами. Политик Христианско-демократического союза видит параллель с серий убийств, покушений и отравлений российских оппозиционеров и перебежчиков. Немецкие СМИ приводят в пример случаи Политковской, Литвиненко, Скрипалей и Верзилова. Многие немецкие парламентарии исходят из того, что во время событий в Беларуси Кремль пытается приглушить голос оппозиции в России. Политик партии «Зеленых» Юрген Триттин потребовал ясно показать Москве, что Германия не приемлет подобную практику. В свете убийства Зелимхана Хангошвили в берлинском районе Тиргартен, а также дела о хакерской атаке на серверы бундестага политик считает, что «либо Кремль потерял контроль над частями своего аппарата, либо все происходит по воле и при поддержке правительства Путина».

Немецкие СМИ и политики критично относятся к личности самого Навального. С одной стороны, подчеркивается, что это самый известный, влиятельный и популярный противник коррупции и критик Кремля. Однако отмечается, что его правый популизм и националистические воззрения – это игра с огнем. Норберт Рёттген подчеркнул, что не стал бы следовать политическим убеждениям Навального. Спикер Меркель заявил, что правительство ФРГ пристально наблюдает за обращением с оппозиционными силами в России.

По словам представителя правительства ФРГ, на первом плане находятся не отдельные политические акции или позиции Навального, а то, что важный оппозиционный политик должен получить необходимую медицинскую помощь.