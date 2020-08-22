Президент Белоруссии призвал простить силовиков, если они допустили ошибки при разгоне митингов. Об этом Александр Лукашенко сказал, выступая перед жителями Гродно. Лукашенко также пообещал, что все провокаторы и зачинщики акций протеста будут найдены.