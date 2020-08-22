Очередная акция протеста проходит в Минске. Как сообщает телеграм-канал «Радио Свобода», в шествии принимают участие около 3 тысяч человек. Очевидцы рассказывают, что колонна с бело-красно-белыми флагами идет по проспекту Независимости. Проходя мимо здания КГБ, люди начали скандировать «Свободу!» и «Трибунал!». Часть проспекта закрыта для легковых авто, но общественный транспорт пропускают. Милиция пока в происходящее не вмешивается.
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