Число жертв коронавируса по всему миру, по данным университета Джонса Хопкинса, достигло 800 тысяч. На первом месте по числу умерших находятся США — почти 175,5 тыс летальных случаев. На втором и третьем месте — Бразилия и Мексика
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Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…
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