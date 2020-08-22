К тушению пожара на кирпичном заводе в Башкирии привлечен пожарный поезд, 67 человек и 24 единицы техники. Об этом ТАСС сообщили МЧС. Причины пожара устанавливаются. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Площадь возгорания составляет около 6 тыс. кв. метров. Пострадавших нет.